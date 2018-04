Picanterii istorice depre presa! Ce rol a avut in infaptuirea Marii Uniri?

marea unire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel de al 11-lea Congres international de istorie a presei a inceput vineri la Arad, urmand ca participantii sa evidentieze pe parcursul desfasurarii lucrarilor rolul pe care l-a avut presa in contextul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. In deschiderea sedintei inaugurale a congresului, care a avut loc in Sala Regele Ferdinand a Palatului administrativ al municipiului Arad, IPS Timotei Seviciu, arhiepiscop al Aradului, a aprins 'Candela Marii Uniri', aradenii dorind in acest fel sa arate intregii lumi ca in urma cu 100 de ani aici s-au pus bazele Marii Uniri. In cuvantul sau de salut, presedintele de onoare al congresului, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, presedinte al Universitatii de Vest ' ...