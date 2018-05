Picanteriile relatiei Stefan Banica Junior – Lavinia Pirva: ”Ne despartim, apoi…”

Lavinia

Lavinia Pirva si Stefan Banica Junior se mai ciondanesc, dar de fiecare data reusesc sa treaca peste problema. Supararea nu dureaza decat cateva minute. Sotia artistului a dezvaluit ce se intampla atunci cand se contrazic si cum situatia revine normal.

„Sa stii ca suntem foarte asemanatori. Ne potrivim in toate. Nu e cu nervi si chiar daca ar fi asa, ne despartim la un moment dat unul intr-o parte, altul in cealalta parte”, a afirmat Lavinia.

S-au casatorit in secret

Dupa o relatie de sase ani cu Lavinia Pirva (32 de ani), Stefan Banica Junior a considerat ca e timpul s-o oficializeze. A facut-o in secret, la Balcic, Bulgaria. Banica si-a dorit discretie maxima, astfel ca dupa cununia civila el si-a invitat cativa prieteni in statiunea Balcic. Pretextul a fost ca-si serbeaza ziua de nastere in avans. Invitatii au aflat abia acolo despre ce era, de fapt, vorba.

”Stefan s-a ridicat de pe scaun, in mijlocul petrecerii din Bulgaria, si ne-a spus ca s-a insurat cu Lavinia, spre surprinderea celor care i-au adus doar lui cadouri. Cheful a avut loc la un restaurant de lux din apropierea Castelului Reginei Maria de la Balcic. Insurateii si-au servit invitatii cu aperitive, friptura, peste si prajituri, dar si bauturi fine, de eveniment ocupandu-se doar ei doi”, a dezvaluit unul dintre invitati, pentru Click.

