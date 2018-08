PICCJ va prelua dosarul privind incidentele violente din Piata Victoriei

În cursul zilei de marţi, 14 august, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus prin ordonanță preluarea de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a dosarului privind incidentele violente produse cu ocazia mitingului organizat în zona Piaţa Victoriei, din municipiul Bucureşti, în ziua de 10 august 2018, incidente care au avut ca rezultat rănirea mai multor persoane.În acest dosar, s-a dispus la data de 11 august 2018 începerea urmăririi penale în cauză sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de purtare abuzivă, abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu, precizează Parchetul General.Preluarea dosarului are ca temei cercetarea unitară a evenimentelor, avându-se în vedere şi formularea unor plângeri împotriva ministrului afacerilor interne, prefectului municipiului Bucureşti, conducerii Jandarmeriei Române şi Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, constituindu-se dosar penal la nivelul Secţiei Parchetelor Militare – PICCJ, dosar în care s-a dispus începerea urmăririi penale in rem pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi purtare abuzivă."Precizăm că dosarul preluat de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a fost constituit ca urmare a sesizării din oficiu a procurorului militar de serviciu al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, care a constatat din imaginile prezentate în spaţiul public că există suspiciunea posibilei comiteri a unor fapte de natură penală de către cadrele militare", menţionează procurorii.În acest dosar au fost înregistrate până în prezent un număr de 126 de plângeri penale şi au fost audiate 74 de persoane."Menţionăm că în perioada 15 - 17 august 2018, în dosarul penal constituit la nivelul Secţiei Parchetelor Militare – PICCJ, se vor efectua acte de urmărire penală, inclusiv primirea de plângeri sau denunţuri. Activitatea se va desfăşura la sediul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, strada George Georgescu nr. 3 , sector 4, Bucureşti", menţionează procurorii."Precizăm că faza de urmărire penală este o etapă a procesului penal reglementată de C.pr. pen, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă pricipiul prezumţiei de nevinovăţie", mai precizează procurorii.