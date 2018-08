Pictorial Elena Udrea: Revista si-a cerut scuze publice pentru titlul care a starnit valuri de reactii

Elena udrea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De la zece mii de kilometri distanta, Elena Udrea provoaca un scandal urias. Insarcinata in sapte luni, a pozat aproape dezbracata in Costa Rica pentru o revista din Romania, desi este condamnata definitiv si este data in urmarire internationala. Fotografiata din profil, doar cu sanii acoperti, Elena Udrea socheaza tocmai din Costa Rica. In timp ce autoritatile romane incearca sa o aduca in tara pentru a-si ispasi pedeapsa definitiva de sase ani de inchisoare, fosta deputata apare pe coperta unei reviste glossy. DANA ENACHE, redactor sef Viva: Eu am mentinut ideea de a face acest pictorial cu ea si dupa ce a primit aceasta condamnare tocmai pentru ca subiectul este unul extrem de dezbatut in ...