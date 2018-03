Pintea: Vom promova o noua lege a malpraxisului. 376 de medici din 2127 reclamati au fost sanctionati in ultimii 12 ani

ShareTweet Sorina Pintea, ministrul Sănătații anunță că va promova o lege a malpraxisului medical. Precizarea a venit la Adunarea Generală a Colegiului Medicilor, unde aceștia au prezentat o radiografie a cazurilor de malpraxis din spitalele românești. „Este problema managementului spitalelor, am spus-o de fiecare dată. Fiecare spital are un manager care trebuie să gestioneze situația. […] Ministerul Sănătății, prin programele pe care le implementează, dotează spitalele, dar nu este suficient. […] Avem o problemă cu malpraxisul. Vom promova o nouă lege a malpraxisului și atunci probabil că lucrurile se vor rezolva”, a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății, potrivit stiri.tvr.ro 376 de medici din 2127 reclamaţi au fost sancţionaţi pentru malpraxis în ultimii 12 ani. Sunt doar cazurile ajunse de la comisiile judeţene la cel mai înalt for de judecată al Colegiului Medicilor din România. În ultimii ani, a scăzut însă numărul celor pedepsiţi. Comisia Superioară de Disciplină a aplicat 19 sancţiuni, anul trecut, după ce a analizat 75 de cauze. Cele mai multe reclamații au vizat specialitățile chirurgie generală, ATI şi obstetrică-ginecologie. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate cardiologilor, medicilor de la unitățile de primiri-urgențe, chirurgilor și ginecologilor. ShareTweet