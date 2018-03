banc

Maria catre Ion:

– Ba Ioane, daca iti bag un pirahna in chiloti, stii ce face?

Ion:

– Nu, fa! Ce face?

Maria:

– Apai Ioane, ramane flamand!

Citeste si:

Trei nebuni faceau galagie intr-un avion. Pilotul ii spune copilotului:

– Du-te sa vezi ce e cu ei. Copilotul vorbeste cu nebunii si se intoarce in carlanga. Pilotul il intreaba:

– Ce ai facut de i-ai linistit?

– Ne-am jucat de-a scoala si i-am trimis sa-si faca temele. Dupa cinci minute, nebunii incep din nou sa faca galagie si pilotul ii spune copilotului:

– Du-te sa vezi ce mai vor de data asta. Copilotul se duce la ei si cand se intoarce pilotul il intreaba: – Ce ai facut?

– Le-am corectat temele si deoarece le facusera bine, le-am deschis usa si au iesit toti in pauza!

-----

Un nebun facea pipi de la balcon. La un moment dat trece doctorul pe aleea de sub balcon, iar nebunul cand il vede, isi trage repede pantalonii si fuge inauntru. Doctorul se gindeste:

– I s-o fi facut rusine omului si de-aia s-a retras cand m-a vazut. Poate s-o fi insanatosit si ar trebui sa-i dau drumul…

A doua zi se duce la nebun si-i spune:

– Dumneata faceai ieri pipi de la balcon si cand m-ai vazut ai fugit repede inauntru, asa-i?

– Da, raspunde nebunul.

– Dar de ce ai fugit, ti-era rusine ca te vedeam eu?

– Aiurea! Da’ ce eram prost sa raman acolo ca sa ma trageti de pipi in jos!?!

