Pisicile nu se perinda pe langa picioarele tale pentru ca le este foame sau vor atentie! Care este motivul real?

Aura acestui animal este atat de puternica incat poate proteja intreaga familie si intreaga casa. Vrem sa iti spunem ca pisicile nu se perinda pe langa picioarele tale pentru ca le este foame sau vor atentie, ci pentru ca au o forta magica, astrala, prin care vor sa te protejeze. Cel care goneste pisica in acest moment, indeparteaza energia pozitiva. Data viitoare, trateaza cu afectivitate pisica, iti vrea doar binele.

Pisica protejeaza caminul de energiile negative si de spiritele rele. Pisica te ajuta foarte mult daca te muti intr-o casa noua sau mergi intr-un loc unde s-au petrecut lucruri rele.

Atunci cand pisicile torc, ajuta chiar la tratarea anumitor afectiuni osoase, deoarece emana o energie de aproximativ 25 Hz.

Atunci cand o pisica simte un spirit in casa, incepe sa il urmareasca pentru a-i afla intentiile. Pentru a se asigura ca acest spirit nu ii distruge mediul energetic, pisica face tot posibilul sa elimine spiritul. Daca nu functioneaza, pisica incearca sa prinda entitatea in aria sa energetica si sa o scoata din casa. De aceea in anumite traditii apar spirite rele ce zboara pe pisici.

Ai mare grija si fi cu bagare de seama atunci cand pisica ta priveste intr-un punct fix. Aceasta postura poate reprezenta prezenta unui spirit rau. Pentru a-ti ajuta pisica sa elimine acest spirit, citeste o rugaciune sau da foc la salvie alba – ajuta mult in cazul indepartarii spiritelor rele.

Aura energetica a pisicii este atat de puternica, incat poate indeparta orice energie negativa. De aceea persoanele care comunica cu spiritele, nu tin pisicile in camera, deoarece sperie spiritele.

Pisica, bunastarea si casa!

Prezenta pisicii ne protejeaza si de blesteme. Atunci cand ai o discutie cu o persoana, pe care o banuiesti ca ar vrea sa iti faca rau, tine mana pe pisica. Pe cea stanga tine-o in zona gatului iar pe cea dreapta pe coada. Astfel vei fi conectat complet cu pisica si te va proteja de energiile negative.

Cum pisicile detin energie cosmica, ele aduc energie pozitiva in casa, protejand astfel intreaga familie si atragand bunastare. Pisicilor le place sa stea in zone cu energie puternica, cum ar fi zonele geopatogene.

Rusii au un ritual destul de interesant: atunci cand se muta intr-o noua casa, lasa mai intai pisica sa intre. Daca acea casa a mai fost locuita, pisica va elimina energiile negative, daca este vorba despre o casa noua, va incarca intr-o forma energetica pozitiva casa.

Pisica si vindecarea!

Puterile magice ale pisicii se vad prin vindecare. Pisicile se aseaza exact pe zona unde stapanul are o durere sau o suferinta. De asemenea, pisicile ne elibereaza si de stres. Stiai ca pisicile albe imbunatatesc vederea?

La nivel psiho-emotional, pisicile persane sau exotice au puteri magice!

Culoarea pisicii defineste nevoia

Persoanele care decid sa isi achizitioneze o pisica pentru a se bucura de puterile sale magice, trebuie sa stie cum sa aleaga o pisica. Uneori ai nevoie de o pisica neagra, alteori de una roscata.

Neagra: puteri oculte, magie neagra! In ciuda acestor superstitii, pisica neagra chiar elimina energiile negative din casa!

Pisicile roscate: aceasta pisica are putere solara si energie yang. Iniferent de sexul acestei pisici, ea iti va aduce bani si bunastare in casa.

Pisica gri: aceasta pisica aduce iubire, fericire si noroc!

Alba: aceasta pisica are putere de vindecare, ne scapa de stres si ne reincarca organismul cu energie.

Pisica siameza sau regala : aceste pisici aduc longevitate, succes si umplu casa de energie solara.

Pisica in trei culori : zeita pisicilor, aduce noroc, mentine armonia si prosperitatea casei.

Pisica in doua culori: conform traditiei, aceste pisici aduc prietenie si intelepciune in casa.

Nuanta broastei testoase: aceasta pisica este pura si magica, mentinand longevitatea femeilor.

Auriu-maron : pisica templiera este jucausa, inteleapta si aduce energia solara in casa.

Striata : aceasta pisica aduce noroc si ne scapa de orice situatie neplacuta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.