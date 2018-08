Pistele de biciclete din Iasi te provoaca la adevarate curse cu obstacole

Pista pentru biciclisti din Podu Ros este blocata de un chiosc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sa fii biciclist in Iasi poate fi o adevarata aventura, chiar daca lungimea actuala a pistelor depaseste 30 de kilometri. Si aceasta pentru ca, in primul rand pistelor le lipseste continuitatea. Astfel, nu poti strabate orasul de la un capat la altul doar pe pista ciclabila, fiind necesara strecurarea fie printre masini, fie printre pietoni. Insa problema cel mai des intalnita de biciclisti o reprezinta obstacolele care apar acolo unde nici nu te astepti. Un exemplu in acest sens poate fi observat in imaginea de mai sus. Asatfel, in Podu Ros, pista de biciclete este blocata de un chiosc. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina d ...