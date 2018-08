Plaja inchisa in Mangalia! 12 tone de deseuri petroliere au poluat apa marii!

Apa poluata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O portiune de plaja din Mangalia a fost poluata cu deseuri petroliere, acestea fiind observate atat in apa marii, cat si pe nisip. Portiunea respectiva de plaja a fost inchisa, fiind stranse 12 tone de material poluant in amestec cu nisip. Potrivit administratorului plajei, Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral (ABADL), angajatii Sistemului de Gospodarire a Apelor Constanta au intervenit in cursul noptii de luni spre marti pentru depoluarea unei portiuni de plaja din statiunea Mangalia, unde a fost semnalata o poluare cu hidrocarburi. „Angajatii Sistemului de Gospodarire a Apelor Constanta au intervenit in jurul orei 2.00, cu autobasculante si incarcatoare frontale pe o lungime de ...