Plan fara precedent la Casa Alba. Toti profesorii vor fi invatati sa traga cu arma

Administratia Trump este dispusa sa ajute statele americane care vor sa ii pregateasca in folosirea armelor pe profesorii sau angajatii din scoli, pentru a preveni atacuri ca cel de luna trecuta din Florida, soldat cu 17 morti, au anuntat duminica oficiali guvernamentali, potrivit AFP, citata de Agerpres. "Administratia va colabora cu statele pentru a introduce programe de pregatire riguroase in manuirea armelor, destinate angajatilor voluntari din scoli, special calificati", a spus intr-o conferinta de presa telefonica Andrew Bremberg, un consilier al presedintelui Donald Trump. Exista deja, in intreaga tara, o ''multitudine'' de programe care urmaresc sa ii instruiasca in tragerea cu arma pe angajat ...