Planeta Marte si-a inceput mersul retrograd si va afecta toate zodiile

Planeta Marte si-a inceput mersul retrograd prin zodia Varsator, iar acest aspect vine cu influente mai putin benefice pentru toate zodiile, influente care vor fi resimtite aproximativ doua luni. Retrogradarea unei planete ne indeamna sa ne intoarcem in trecut (mai exact in perioada sa de mers direct) si sa rezolvam ceea ce am evitat sau am lasat nefinalizat atunci. Retrogradarea lui Marte, la modul general, vine cu obstacole in demararea actiunilor si ne indeamna la pace si la mentinerea neutralitatii. Faptul ca se petrece in zodia Varsator, cere purificare la orice nivel, vindecarea ranilor din trecut si renuntarea la victimizare si dramatizare. Cere mai multa incredere in fortele proprii, maturizare emotionala si asumarea respo ...