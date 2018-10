Plangere penala dupa scandalul care a zguduit Romania

Sorina Pintea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, vineri, ca va trimite la Parchet raportul incheiat dupa controlul facut la Spitalul Universitar din Bucuresti dupa ce s-au constatat ”anumite aspecte de natura penala” privind achizitiile facute din fondurile Ministerului Sanatatii, scrie New.ro. „Am constatat ca s-ar putea sa existe niste probleme de natura penala, la modul in care s-au facut achizitiile din fondurile Ministerului Sanatatii. Precizez ca acest control s-a intins pe o perioada mai indelungata de timp, adica am inceput cu anul 2013, obiectivele vizate au fost legate de modul in care sunt furnizate serviciile medicale pacientilor, modul in care au fost utilizate fondurile Min ...