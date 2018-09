Planta care poate distruge imediat herpesul, candida si virusii gripali!

Cimbru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un alt membru din familia mentei este cimbrul. Aceasta planta isi are originile in zona Mediteraneana si poate fi achizitionata sub mai multe forme. Este un antimicrobian atat de puternic, incat poate trata aproape orice infectie. Uleiul de cimbru este poate cel mai des ulei utilizat in aromoterapie, insa trebuie luata in considerare cantitatea utilizata. Nu exagera niciodata! Cimbrul are proprietati antivirale, antibacteriene, antifungice, antibiotice si diuretice si pe langa faptul ca distruge toxinele din organism, cimbrul intareste si sistemul imunitar, ajutand la formarea celulelor sangvine. Beneficiile cimbrului Cimbrul poate fi utilizat in tratarea infectiilor respiratorii, fiind un dezinfectant pulmona ...