Planta din Romania care distruge in timp record celulele canceroase Oamenii de stiinta incearca, in mod constant, sa gaseasca un leac impotriva cancerului si se pare ca l-au gasit. Este vorba de o planta care se gaseste si in Romania si care, potrivit unui studiu publicat in "Life Science", poate distruge pana la 98% din celulele canceroase, in doar 16 de ore. Planta se numeste pelinita (Artemisia annua) sau pelinul dulce si singura distruge pana la 28% dintre celulele canceroase, dar, in combinatie cu fierul, le distruge aproape in totalitate si asta fara sa afecteze celulele sanatoase. Artemisinina, substanta activa din aceasta planta, a fost folosit, in trecut, ca remediu impotriva malariei, remarca ...