Planta pe care o iei de la taraba cu 1 leu, dar este remediu pentru diverse boli

In bucataria ta se afla o planta miraculoasa. Atat aliment cat si condiment, patrunjelul este un remediu puternic pentru boli grave. Aceasta verdeata se folosea si in Grecia antica, ca leac bun la toate dar si condiment. Pe langa faptul ca aromatizeaza mancarea, fie ca il folositi crud sau uscat, proprietatile lui sunt uluitoare. Vitamina B9 prezenta in patrunjel va protejeaza de bolile cardiovasculare. Vitamina A imbunatateste vederea. Patrunjelul abunda in vitamina K, benefic pentru sanatatea osoasa. Patrunjelul este foarte bogat in vitamina C, care va va intari dintii si va avea si rol antiinflamator. Consumul regulat al acestei plante va scadea riscul de cancer al pielii, de intestin, de sa ...