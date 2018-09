Planta pomenita in Biblie si in Coran – Se spune ca vindeca orice boala

coranfruct 800x500 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Acest ingredient este poate cel mai puternic si eficient lucru pe care il poti introduce in dieta ta, este un aliment care stimuleaza puternic intregul sistem imunitar si este un ”ucigas” natural al celulelor canceroase. Semintele de chimen negru, caci despre el este vorba, au fost gasite si in mormantul lui Tutankamon. Desi chimenul negru este mentionat atat in Biblie, cat si in Coran, nu a fost cercetat minutios cu adevarat pana acum 40 de ani. Multe studii s-au efectuat, in cele mai prestigioase universitati, pentru a elucida uimitoarele efecte ale acestui uluitor ingredient. Celebrul medic grec Dioscoride, care era si farmacolog si botanist, chirurg in armata imparatului Nero, autor ...