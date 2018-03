Plante care elimina substanțele poluante din casa

ShareTweet Plantele de casa fac mai mult decat o sa aduca luminozitate si culoare in designul unei incaperi. Ele ofera si beneficii reale pentru sanatatea corpului. Pe langa faptul ca-ti mentin aerul curat, plantele de interior pot diminua durerile de cap, stresul si racelile. Spre exemplu feriga Mother Fern, una dintre cele mai renumite plante care purifica aerul, este o planta usor de ingrijit, se dezvolta armonios in lumina indirecta si nu are nevoie de apa multa. Iata si alte plante care elimina substantele poluante din aer precum vapori de vopsele si lacuri, fum de tigara: 1. Copacul Dragon (Dragon Tree Plant): absoarbe multe din emisiile nocive produse de calculatoare, imprimante si alti factori care produc dioxid de carbon. 2. Iedera (Ivy sau Hedera): este excelenta pentru a elimina benzenul din aer. 3. Ficusul: purifica aerul prin eliminarea toxinelor care pot fi in timp nocive pentru organismul uman. 4. Filodendronul: elimina formaldehida, toxina cea mai comuna de interior gasita in mediile unde se folosesc multe produse de curatare sau unde sunt prezente sobele cu gaz. Aceasta toxina poate fi prezenta si in mochete sau materialele din care sunt fabricate canapelele. 5. Planta Spider (Spider Plant) : este buna pentru absorbtia gazelor toxice care se acumuleaza in cladiri cu ventilatie scazuta. 6. Crinul Pacii (Peace Lily): regleaza nivelul de umiditate dintr-o incapere. Continuarea pe sanatate.bzi.ro ShareTweet