Planul B: Cel mai banal ingredient din bucatarie, o arma impotriva incalzirii globale?

Oamenii de stiinta propun o noua arma in lupta cu schimbarile climatice: banala sare de masa. Ideea, inspirata din efectul de racire pe care il au eruptiile vulcanice asupra atmosferei, se inscrie in zona controversatei geoinginerii - alterarea intentionata a climei de catre om in scopul incetinirii ritmului incalzirii globale. Particule fine de sare imprastiate cu ajutorul unor avioane in troposfera, la o altitudine de aproximativ 18 kilometri, ar urma sa reflecte o mare parte din lumina Soarelui, noteaza Science Magazine. Noua propunere ii apartine cercetatorului Robert Nelson de la Planetary Science Institute din SUA. Nelson cauta un material reflectant care sa fie inofensiv pentru oameni, sp ...