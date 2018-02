Planul controversatului afacerist Vasile Puscasu de a pune mana pe banii publici. Iata cum incearca Unistil SRL sa dea lovitura la Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Controversatul om de afaceri Vasile Puscasu incearca sa revina in forta pe piata din Iasi cu firma Unistil SRL • Dupa ce contractele de transport persoane au fost reziliate cu municipalitatea ieseana, Unistil s-a reprofilat si urmareste contractele de milioane de euro din bani publici ale institutiilor din Iasi • Prima incercare a Unistil de a lua 25 de milioane lei de la Compania de Transport Public a fost distrusa de compania gigant E.ON, insa Vasile Puscasu urmareste si in acest an milioanele de euro rezervate pentru achizitia de energie electrica Dupa ce firma SC Unistil SRL a pierdut toate contractele de transport persoane pe care le avea cu municipalitatea ieseana, iar compania originara din Barlad si-a c ...