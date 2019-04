Planul DIABOLIC al lui Klaus Iohannis: Cristina Tarcea, judecator la Curtea Constitutionala

Tarcea Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In conditiile in care in cursul acestui an expira mandatele a trei dintre judecatorii Curtii Constitutionale, acestia vor fi inlocuiti cu oameni sustinuti Administratia Prezidentiala, Parlament si Guvern. In ceea ce priveste Administratia Prezidentiala, presedintele Klaus Iohannis se pare ca si-ar dori sa o trimita la CCR pe actualul presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea. Ingrid Mocanu o ATACA dur pe Cristina Tarcea: Sefa Inaltei Curti ori are probleme psihice, ori fumeaza ceva Cum in cursul acestui an se va finaliza si mandatul Cristinei Tarcea la ICCJ, aceasta ar fi "candidata" perfecta pentru Iohannis si ar fi eligibila pentru functia de judecator CCR. ...