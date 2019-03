Planul lui Klaus Iohannis pentru referendum: "Exista indicii destul de clare legate de tinta pe care o urmareste Presedintele"

Klaus Iohannis 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din momentul in care Klaus Iohannis a anuntat zilele trecute decizia ferma de a convoca un referendum pe 26 mai am intrat oficial, conform legii, in campania electorala, spune jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob, fara sa stim pana in acest moment intrebarea care urmeaza a fi adresata poporului. Exista indicii destul de clare legate de tinta pe care o urmareste Presedintele. Este vorba despre ordonantele de urgenta in domeniul justitiei. Procedura de convocare a referendumului a fost declarata in ianuarie 2017 pe fondul tensiunilor sociale produse de celebra Ordonanta 13. Conform avizului solicitat de Presedinte Parlamentului, la acea vreme, poporul urmeaza sa isi exprime vointa cu privire la continuare ...