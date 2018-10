Planul lui Tudorel Toader pentru distrugerea sistemului judiciar. De ce tace ministrul?

Probabil ca pe multi i-a surprins atitudinea extrem de rezervata a ministrului Justitiei in chestiunea interpretarii prevederilor Ordonantei sale privind Legile justitiei. Tudorel Toader, cel degraba varsatoriu de lectii de drept cu toate ocaziile si in toate locurile, de aceasta data a refuzat cu obstinatie sa explice vointa legiuitorului, in acest caz fix a domniei sale, in privinta procurorilor DNA. Oare de ce?