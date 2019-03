Planul pentru Brexit, oprit de o lege din 1604. May va cere amanarea iesirii din UE

John Bercow google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cand multi credeau, ca nu se poate mai rau, Brexit-ul s-a adancit in haos. Presedintele Camerei Comunelor a anuntat ca nu va permite premierului sa supuna votului pentru a treia oara acordul respins vehement de alesi, in 2 randuri. Membrii guvernului, au vorbit despre o “criza constitutionala”, in timp ce cauta solutii, pentru a ocoli hotararea. Theresa May, ii va trimite o scrisoare presedintelui Consiliului European, in care va cere o amanare a Brexitului, pana la 30 iunie, potrivit presei britanice. John Bercow, Presedintele Camerei Comunelor, a dat peste cap in ultimul moment planul Theresei May de a cere legislativului sa voteze pentru a treia oara acordul de Brexit. &ldqu ...