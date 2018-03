Planul prin care autoritatile bulgare vor sa aduca la suprafata ruinele orasului Seuthopolis, fosta capitala a Traciei.

Planul prin care autoritatile bulgare vor sa aduca la suprafata ruinele orasului Seuthopolis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un proiect extrem de ambitios este derulat la vecinii nostri bulgari – acestia doresc sa stranga fonduri pentru a aduce la suprafata ruinele orasului Seuthopolis, fosta capitala a Traciei. In prezent, situl arheologic se afla sub lacul de acumulare Koprinka, insa cu ajutorul unor subscriptii publice si a mai multor ONG-uri de peste ocean, bulgarii doresc sa stranga suma de cincizeci de milioane de dolari, necesara readucerii la viata si includerii in circuitul turistic a importantei asezari. Situl este de o importanta mondiala si ar atrage un aflux foarte mare de turisti in tara. Seuthopolis ar putea deveni o destinat ...