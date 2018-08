Planul Rosu de Interventie a fost activat in judetul Galati in urma unui accident cu trei masini implicate

Plan Rosu de Interventie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La nivelul judetului Galati a fost activat in aceasta seara Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme in satul Gara Berheci, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Catalin Sion, potrivit Agerpres. "Intrucat primele informatii indica mai multe persoane implicate si cel putin una incarcerata, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de Interventie. Astfel, pentru eficientizarea misiunii de raspuns la fata locului s-au deplasat o autospeciala de stingere, cu modul de descarcerare, o ambulanta SMURD, o autospeciala pentru transport personal si victime multiple, o unitate de terapie ...