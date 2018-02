Planul rusilor de a distruge scoli romanesti din Ucraina a aprins spiritele. Apel catre premierul Dancila

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PMP condamna tentativele de incendiere a unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din Cernauti si ii solicita premierului Viorica Dancila sa isi asume de urgenta actiuni concrete privind situatia romanilor din Ucraina, afirma presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac. "Partidul Miscarea Populara condamna cu fermitate tentativele de incendiere a unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, apreciind ca declaratiile oficialilor ucraineni cu privire la planificarea de catre serviciile de informatii rusesti a aruncarii in aer de scoli romanesti in Bucovina sunt de o gravitate fara precedent. PMP cere prim-ministrului Viorica Dancila sa isi asume de urgenta actiuni concrete cu ...