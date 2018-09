Planul secret al Gabrielei Firea de detronare a lui Liviu Dragnea! ”Reuniune a liderilor revoltati”

Jurnalistul Dan Andronic face radiografia ultimului scandal din sanul partidului aflat la guvernare si incearca sa gaseasca datele care au dus la incrancenarea dintre presedintele PSD, Liviu Dragnea, si primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, care se pare ca are un plan secret pentru detronarea lui Liviu Dragnea!

”Pe langa foarte multi analisti si strategi politici, „insusi Liviu Dragnea se chinuie sa descalceasca itele din spatele atacului Gabrielei Firea-Pandele. Dinspre oamenii apropiati de liderul PSD au venit informatii inca dinaintea CEx, potrivit carora urma sa aiba loc un conflict puternic, care sa vizeze (pentru a nu stiu cata oara) pozitia lui Liviu Dragnea.

Planul secret de detronare a lui Liviu Dragnea, adus la cunostinta Gabrielei Firea de mai multi colegi revoltati

Informatiile pe care le-am obtinut, confirmate neoficial, vorbesc despre o reuniune a liderilor revoltati pe dictatorul Dragnea, numele acestora cuprinzandu-i pe Nicolae Badalau, Mihai Tudose, Sorin Grindeanu, Ecaterina Andronescu si, surpriza, Paul Stanescu. Care, dupa ce s-au intalnit in diverse formule, au apelat si la Gabriela Firea, promitandu-i sprijin. De ce tocmai la Primarul General al Capitalei?

Pentru ca aceasta avea deja un motiv de suparare pe liderul PSD si pe cei din jurul lui Liviu Dragnea. Originea lui era in momentul 10 August – Mitingul Diasporei! Cand, impreuna cu Speranta Cliseru, prefectul Capitalei, incerca sa ia o distanta cat mai mare de ceea ce urma sa se intample la Bucuresti! Plecau intr-o delegatie oficiala, taman la Tokio, la o reuniune pe teme de administratie. Reuniunea avea o durata de trei zile, 9-12 august. Numai ca, pe data de 8 august, au pierdut un avion si, totodata, posibilitatea de a ajunge la Tokio. Asta a stricat planul initial!

O sa spuneti ca era ceva important, doar d-aia plecasera de la Bucuresti, desi se anuntau un milion de oameni pe strazi! O fi fost, numai ca desfasurarea evenimentelor avea sa ne demonstreze altceva.

Gabriela Firea si Speranta Cliseru au pierdut legatura spre Tokio si au ramas pe aeroportul de escala, respectiv pe aeroportul international din Istanbul. Data era 8 August. In mod normal, pentru ca tot nu mai era posibila deplasarea oficiala, trebuiau sa se intoarca la Bucuresti. Mai ales ca, asa cum va spuneam, se anunta o mega-manifestatie cu probleme in Bucuresti.

Din acest moment, logica noastra incepe sa nu mai aiba nici o legatura cu motivatia reala a plecarii. Pentru ca s-a intamplat ceva interesant. Imediat, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a cerut aprobare de la Ministerul Administratiei si Internelor sa se reruteze, sa plece in capitala Estoniei, Tallinn, unde se desfasura o alta reuniune. Deci, daca nu-i Tokio, macar Tallinn sa o desparta de Bucuresti.

Prefectul Capitalei era in delegatie oficiala, nu in concediu de studii, asa ca avea nevoie de aprobarea ministrului pentru un nou memorandum de deplasare. Numai ca ministrul Carmen Dan nu i-a aprobat prefectului Capitalei noua deplasare si i-a cerut sa se intoarca imediat la Bucuresti. Ceea ce s-a intamplat.

Acest eveniment a starnit mania Gabrielei Firea, care are o relatie extrem de apropiata cu prefectul Capitalei. Speranta Cliseru este unul din asset-urile primite de la sotul ei, primarul din Voluntari, Florin Pandele. Un om de incredere, pe care nu-l voia compromis in ceea ce se anunta a fi o confruntare extrem de dura intre manifestanti si fortele de ordine.

Gabriela Firea este un om care a lucrat in presa si a intuit foarte bine consecintele de imagine ale semnarii unui ordin de evacuare a Pietei Victoriei. Si nu a ascuns acest lucru in interventiile ulterioare.

Nu voia ca ordinul de evacuare sa fie semnat de Speranta Cliseru, nu voia sa fie in Bucuresti atunci cand urmau sa aiba loc violentele, dorea sa-si conserve capitalul de imagine. De altfel, Gabriela Firea a mutat imediat destinatia, de la simpozionul japonez la cel estonian. Numai ca omul lui Dragnea, Carmen Dan, l-a chemat la ordine pe omul lui Firea, Speranta Cliseru, iar aceasta s-a supus.

Dupa ce v-am explicat contextul evenimentelor din 10 August si premizele scandalului dintre Liviu Dragnea si Gabriela Firea, va rog sa cititi si pasajul din scrisoarea deschisa pe care Primarul General a facut-o publica in cursul zilei de vineri:

In primul rand, nu am iesit cu niciun fel de declaratii publice inainte de a epuiza toate caile statutare, in interiorul partidului, si de a mi se pune in carca, premeditat, decontul evenimentelor din 10 august, din Piata Victoriei. Ca sa nu existe niciun fel de dubiu, condamn cu fermitate manifestarile violente ale unor participanti la miting, care au fost la un pas sa degenereze. Interventia jandarmilor a fost, prin urmare, cat se poate de legitima. Mai departe, daca fortele de ordine au dat dovada de exces de zel, daca au folosit forta in mod nejustificat, sau nu, este treaba organelor de ancheta sa stabileasca si in niciun caz nu poate fi responsabilitatea mea, ci a ministrului de Interne. Daca s-a gresit, sa-si asume vina, daca totul a fost minunat, sa culeaga laurii. Cat despre loialitate, aceasta este, cel putin in cazul meu, o trasatura fundamentala de caracter, dar nu cu orice pret si in orice conditii. (fragment din scrisoarea G. Firea)

Vi se pare suficient de clar ca Gabriela Firea vede un complot marca Liviu Dragnea-Carmen Dan, menit sa-i submineze capitalul electoral si de imagine? Evident ca da!

Costurile politice ale acestui conflict iscat intre Liviu Dragnea si Gabriela Firea le va suporta PSD, indiferent cine va castiga.

Prin oras se vorbeste despre o motiune de cenzura, care va viza guvernul Vioricai Dancila. Motiune ce va fi votata de unii parlamentari PSD. Posibil sa cada guvernul, pentru ca stilul de conducere al lui Liviu Dragnea a starnit multe animozitati si si-a facut multi dusmani, desi pana acum liderul PSD a dovedit ca este precum pisica cu noua vieti. Va scapa si de aceasta data?”, a scris Dan Andronic in Evenimentul Zilei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.