Planul Uniunii Europene pentru a elimina complet emisiile de carbon

Uniunea Europeana vrea sa scape de emisiile de carbon complet in urmatorii 30 de ani, dupa ce un raport emis de Organizatia Natiunilor Unite a aratat cat de rau stau mai multe tari in privinta indeplinirii promisiunilor Tratatului de la Paris. Planul UE vine ca un raspuns la raportul ONU, care anunta ca mai avem cam 12 ani pana sa ne punem pe picioare si sa oprim incalzirea globala. Acesta cuprinde mai multe strategii, precum cresterea cantitatii de electricitate generata de fermele solare si eoliene cu pana la 80% si investirea in masuri eficiente de conservare a energiei (de exemplu, izolarea mai buna a cladirilor, astfel incat sa nu mai fie nevoie de atat de mult aer conditionat si atat de multa i ...