Planuri mari ale Gabrielei Firea: Ce vrea sa construiasca primarul Capitalei

Primarul General, Gabriela Firea: "vom extinde Centrul Vechi cu inca 50 de strazi reabilitate. Vom reduce birocratia prin diminuarea termenului de emitere a avizelor si vom face toate demersurile pentru infiintarea unui ghiseu unic interinstitutional 'de autorizare' a teraselor"

Primarul General, Gabriela Firea, a participat astazi, 20 aprilie, la forumul „Wine & Street Food Forum” unde a discutat despre proiectele Municipalitatii legate de Centrul Vechi, despre modificarile legislative necesare incurajarii mediului de afaceri, precum si despre evenimentele care pun Bucurestiul pe harta celor mai importante evenimente culturale europene.

Primarul General, Gabriela Firea: "Industria alimentara are un rol esential in promovarea unei metropole, pentru ca produsele si serviciile de calitate reprezinta cartea de vizita a oricarui oras care isi doreste sa devina o destinatie turistica de top. Nu exista turist care sa vina in Capitala Romaniei fara sa viziteze Centrul Vechi, o zona simbol care a devenit un adevarat punct de atractie pe harta Bucurestiului. De aceea, am decis ca Centrul vechi sa fie extins cu inca 50 de strazi, pana in cartierul evreiesc. In prezent lucram la un studiu de fezabilitate, astfel incat sa putem extinde intreaga activitate de alimentatie publica, de terase, cafele si cluburi pe inca 50 de strazi. Extinderea acestei zone reprezinta de fapt o componenta a programului de reabilitarea si consolidare a monumentelor istorice si de protejare a patrimoniului Capitalei Romaniei".

Simplificarea procedurilor de autorizare

De asemenea, Primarul General a mai relevat faptul ca birocratia constituie o piedica reala pentru intreprinzatorii care doresc sa dezvolte afaceri, in special in domeniul alimentatiei publice, numarul mare de acte necesare, emise de mai multe institutii ale statutului constituind un proces greoi care deseori poate dura chiar si luni de zile.

Primarul General, Gabriela Firea: "Este necesar ca autoritatile locale si centrale sa faca tot posibilul sa reduca din birocratia care, de cele mai multe ori, sufoca micii producatori sau intreprinzatori. Trebuie sa scapam de sintagma ca statul pune bete in roate oamenilor de afaceri si sa colaboram in interesul cetatenilor, cu toate beneficiile care decurg din acest demers: mai multi bani la buget pentru autoritati, mai multe afaceri de succes in oras si mai multi angajati pentru piata fortei de munca.

Astfel, vom face toate demersurile astfel incat sa putem infiinta un ghiseu unic 'de autorizare', interinstitutional, astfel incat oamenii de afaceri sa nu mai faca nenumarate drumuri catre autoritatile locale si centrale pentru obtinerea documentatiilor necesare deschiderii unei afaceri in domeniul alimentatiei publice

Totodata, Primaria Municipiului Bucuresti va lua masuri pentru simplificarea, in limitele legii, a procedurii de eliberare a avizelor pentru amplasarea teraselor sezoniere, in special in zona centrala a Capitalei, care intra in responsabilitea Municipalitatii. Este vorba despre alte zone centrale din Capitala, situate in afara Centrului Istoric - spatiu consacrat deja teraselor si restaurantelor.

“Concret, pentru zonele administrate de Primaria Municipiului Bucuresti, adica zonele centrale, protejate, voi solicita directiei de urbanism sa scurteze termenul de emitere a avizelor de functionare a teraselor sezoniere de la 30 de zile la 15 zile, iar specialistii Primariei sa ofere consultanta privind intocmirea dosarelor cu documentatiile necesare, astfel incat oamenii de afaceri sa-si poata obtine avizele de amplasare, autorizatiile si avize de functionare in termen cat mai scurt" a explicat Gabriela Firea.

Edilul sef a mai declarat ca un alt exemplu de simplificare a procedurilor si de reducere a birocratiei este ca primariile de sector, in competenta carora intra avizul de functionare pentru unitatile comerciale, sa nu mai solicite avize suplimentare de functionare pentru comericiantii care pe timpul verii amplaseaza pe trotuar cateva masute cu scaune: "Astfel, ne dorim sa dezvoltam o colaborare fructuoasa cu oamenii de afaceri care doresc fie sa-si deschida, fie sa isi amplaseze terase pe Calea Victoriei, Unirii, Magheru, sau alte zone din centrul Capitalei acolo unde, potrivit legii, configuratia trotuarelor permite amplasarea mobilierului specific teraselor, adica trotuarul este de minim 4 metri".

Amendarea legii 50/1991 - un demers necesar

Primarul General a mai explicat ca un alt proiect pe care Municipalitatea doreste sa il dezvolte este cel al festivalurilor de street food, iar in viitorul apropiat se vor identifica zone dedicate acestor activitati, care sa corespunda atat din punct de vedere al spatiului, al parcarii cat si al normelor de igiena si securitate: "In acest sens, ne dorim sa amendam legislatia actuala, si aici ma refer la Legea 50/1991, care este foarte greoaie si care, de cele mai multe ori, ajunge sa descurajeze intreprinzatorii care doresc sa isi deschida afaceri in domeniul alimentatiei publice. In zonele protejate si in parcurile monument istoric cum sunt parcul Regele Mihai I, Carol si Cismigiu, legea nu permite, in forma actuala, amplasarea permanenta a food truck-urilor. Acestea pot fi amplasate doar in cadrul unor evenimente care sunt organizate in aceste parcuri. Vom incerca sa gasim o rezolvare, in limitele legii, astfel incat si în parcurile istorice sa se poata desfasura activitati de alimentatie publica, insa numai in zonele deschise, astfel incat sa nu fie afectati arborii seculari sau zonele de spatiu verde".

In final, Gabriela Firea a amintit ca Bucurestiul incurajeaza manifestarile sociale si culturale in aer liber, fiind o adevarata Capitala a Festivalurilor de strada care reunesc sute de mii de participanti: Festivalul international de teatru de strada, la care, anual, participa numeroase tari si trupe din toata lumea, Spotlight, "La pas pe Calea Victoriei" sau iMapp fiind doar o parte din manifestarile care pun Bucurestiul pe harta evenimentelor europene de marca.