Planuri mari pentru un ministru din Guvernul Dancila: Se pregateste sa devina prezidentiabilul PSD

PSD are o mare problemă: cu doar un an înainte de alegerile prezidenţiale, cel mai mare partid din ţară nu are o persoană pregătită pentru a-l contracandida pe Klaus Iohannis. Liviu Dragnea ar putea să-şi piardă libertatea în câteva luni, iar Gabriela Firea a căzut în dizgraţie şi a anunţat că nu doreşte să candideze.

În aceste condiţii, un ministru din Guvernul Dăncilă a început să transmită, în întâlnirile pe care le are în ţară şi în străinătate, că va fi candidatul PSD la prezidenţiale. Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a transmis în mai multe întâlniri că Liviu Dragnea i-ar fi promis că va fi prezidenţiabilul PSD, au declarat surse convergente, pentru STIRIPESURSE.RO.

Potrivit surselor politice, convingerea lui Teodorovici că va fi prezidenţiabilul PSD explică şi felul în care ministrul abordează în forţă diverse probleme, în ultima perioadă, de la subiectul caselor preşedintelui, la legalizarea prostituţiei.

Considerat un apropiat al lui Victor Ponta, Eugen Teodorovici a surprins pe toată lumea când a acceptat să preia portofoliul Finanţelor Publice. Actualul ministru şi-a început cariera politică în PNL. A trecut ulterior la PSD şi a fost ales senator în 2012. A fost ministru al Fondurilor Europene şi, ulterior, al Finanţelor Publice în Guvernul Ponta.

