Planurile murdare ale ambasadorului Olandei in Romania! Ce "le coace" romanilor

Ȋn teorie, conform definitiei din dictionarul de neologisme, ambasadorul este un „reprezentant diplomatic de rang superior, insarcinat sa reprezinte un stat pe langa un alt stat". Ȋn practica, singura misiune a multora dintre ambasadorii aflati in tara noastra e doar aceea de a verifica daca natiunea romana si-a taiat unghiutele si are bretonul regulamentar. Ambasadori care se implica activ si comenteaza chestiuni ce tin de politica interna a tarii, ne trag de perciuni si ne dau cu rigla peste degete. Ca si cand ne-am afla intr-o relatie de vasalitate. „Guvernul Olandei urmareste cu interes imbunatatirea drepturilor sexuale in Romania" Fostul ambasador al Olandei, Matthijs van Bonzel, a fos ...