Planurile UE, de construire a unor centre pentru migranți pe teritoriul libian, respinse de guvernul de la Tripoli

Premierul libian Fayez al-Sarraj a afirmat că ţara sa respinge planurile Uniunii Europene privind înfiinţarea unor centre pentru migranţi în Libia, pentru a-i opri pe solicitanţii de azil care vor să ajungă în Europa Occidentală, şi că ea nu se va lăsa atrasă de oferte financiare, relatează vineri agenţia Reuters.

Luna trecută, Italia a avansat ideea privind înfiinţarea de centre de primire şi de identificare pentru migranţi în Africa, propunere ce ar avea drept scop soluţionarea problemelor dintre guvernele europene în legătură cu modul de gestionare a unui aflux de peste un milion de migranţi începând din 2015, conform agerpres Libia este un punct principal de plecare pentru migranţii care încearcă să ajungă în Europa la bordul unor bărci pneumatice nesigure, furnizate de către traficanţi, care deseori răsuflă sau rămân în pană.''Ne opunem absolut planului Europei care doreşte ca noi să găzduim migranţi pe care UE nu vrea să-i ia'', a declarat Sarraj într-un interviu publicat vineri în cotidianul german de largă circulaţie Bild.El a respins acuzaţiile potrivit cărora paza de coastă libiană a tras focuri de armă asupra unor lucrători din domeniul umanitar care încercau să salveze migranţi.''Salvăm sute de persoane în largul ţărmurilor libiene în fiecare zi. Navele noastre patrulează constant'', a afirmat premierul libian, adăugând că Libia a fost lăsată să salveze singură migranţi pe Marea Mediterană şi că ea are nevoie de mai mult sprijin tehnic şi financiar.Potrivit agenţiei ONU pentru migraţie, 51.782 de migranţi şi refugiaţi au intrat în Europa pe mare în acest an până la data de 18 iulie, comparativ cu 110.189 în aceeaşi perioadă în 2017 şi cu 244.722 în 2016. Numărul morţilor în acest an este de 1.490.