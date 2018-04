Platformele Hulu si Spotify au creat un pachet comun de servicii

Platformele Hulu şi Spotify au creat un pachet comun de servicii, care va fi disponibil la preţul de 12,99 de dolari pe lună, scrie Deadline. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Pachetul, numit „Spotify Premium, Now with Hulu”, oferă abonaţilor acces la muzica Spotify Premium, precum şi la peste 75.000 de filme şi producţii TV disponibile pe Hulu. Cei care au deja abonament Spotify Premium au acces la noul pachet începând de miercuri, în timp ce noii abonaţi îl vor putea activa din vara acestui an. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Această idee a pornit de la succesul pe care îl are pachetul Spotify-Hulu pentru studenţi, a explicat Tim Connolly, reprezentant al Hulu. „Este limpede că utilizatorilor le place să combine muzica şi programele pentru televiziune”. În ianuarie 2018, serviciul de streaming muzical Spotify anunţă depăşirea pragului de 70 de milioane de abonaţi care plătesc pentru acces. Reţeaua americană de televiziune Hulu a înregistrat, în 2017, o pierdere de 920 de milioane de dolari, după ce proprietarii - Comcast, 21st Century Fox, Disney şi Time Warner - au investit 1 miliard de dolari în platforma de streaming. Reprezentanţii Hulu au declarat că, la finalul anului 2017, platforma avea 17 milioane de abonaţi doar în Statele Unite. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news. ...