Plecati cu totii acasa! Trei ani de COLECTIV, niciun vinovat! Situatia dramatica din spitalele din Romania

morti colectiv google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adina Apostol, supravietuitoare a tragediei din clubul Colectiv, spune, ca majoritatea celor care au reusit sa scape cu viata dupa incendiu si infectiile din spitale, ca Romania nu s-a schimbat deloc dupa 3 ani. Concret, salvatorii intervin repede, dar nu exista locuri in spitale, transmite ea. Adina Apostol povesteste cum i-a schimbat viata tragedia din clubul Colectiv. Acum duce o lupta continua pentru a-si recastiga increderea in sine si in fortele proprii. Asta pe langa batalia zilnica, de Sisif, pentru a se recupera fizic. Trei ani fara nicio speranta Situatia drastica din spitalele din Romania este de actualitate. In urma cu putin timp, Sorina Pintea declara ca Romania nu poate trata nici macar 30 ...