"Plecati de acasa pe picioare cu zambetul pe buze, au vrut doar sa munceasca sa poata avea o casa..." si pentru a asigura un viitor mai bun baietelului lor. Sotii Adina si Aurel Soreanu s-au stins din viata. Detalii sfasietoare

Cine sunt romanii care au murit in accidentul din Olanda. Sotii Adina si Aurel Soreanu, doi tineri din Caracal, si-au pierdut viata in microbuzul cu care se intorceau de la serviciu. Alaturi de ei s-au stins alti trei romani, printre acestia si Cosmin Zimbrea, fratele Adinei. Iubita barbatului si alte doua persoane se afla in stare grava la spital.

Adina si Aurel Soreanu lucrau in Olanda pentru a asigura un viitor mai bun baietelului lor, David, scrie realitateaoltului. Sotii plecasera sa lucreze in strainatate alaturi de fratele Adinei, Cosmin Zimbrea si prietena acestuia Andreea.

Cei cinci se intorceau luni de la serviciu cu microbuzul care a fost implicat intr-un infiorator accident pe o autostrada. Impactul a fost fatal pentru cinci romani, printre ei aflandu-se sotii Soreanu si Cosmin Zimbrea. Andreea, iubita lui Cosmin, a fost transportata la spital, alaturi de alte doua victime ranite in accident.

„Nu pot sa ma abtin, nu pot pur si simplu de cand am auzit cumplita veste despre tinerii mei prieteni Aurel si Adina Soreanu si Cosmin si Andreea 4 tinerii frumosi si cu vise si planuri de viitor. …Cu ce au gresit ei? Ca au plecat sa munceasca si sa isi asigure o viata mai buna lor si copilului lor? De ce nu s-a putut in tara noastra? Tara de c…t asta este parerea mea, putin imi pasa daca cineva ma va critica ca am acesta parere, dar asa este. De ce nu se face ceva? Cand se va schimba ceva? Ca tinerii, parintii sa nu mai plece din tara asta, ca familiile sa nu se mai desparta, copii sa nu mai sufere dupa parinti, sa nu mai fie varsate lacrimi. Cum ii se va explica lui Darius ca mama, tatal lui nu mai exista si ca il va veghea din cer?! Ca unchiul si matusa lui nu mai sunt, ca ei de fapt plecasera sa isi implineasca un vis, sa ajunga in fata altarului si ca totul s-a distrus. Toti acestia s-au stins pe drumuri straine datorita faptului ca aici, la noi in tara asta, ei nu ar fi putut sa realizeze. Pentru ca aici nu poti sa iti indeplinesti nimic de abia poti trai dupa o zi pe alta …Trebuie sa pleci, sa devii sclavul strainiilor ca sa poti sa iti intretii familia. Lasi acasa copii si sotii, parintii,fratii cu lacrimi, cu sufletele indurerate si pleci, dar nu stii cand te mai intorci si daca te intorci exact ca in cazul acestor tineri. Nu s-au putut bucura de Darius, nu s-au putut bucura de nimic din ce realizasera. Dureros! Condoleante ambelor familii! !!!!”, a postat o prietena a celor doi soti pe o pagina de socializare.

Mesaje de condoleante au publicat si rudele sau prietenii tinerilor morti in accidentul din Olanda.

„Plecati de acasa pe picioare cu zambetul pe buze, au vrut doar sa munceasca sa poata avea o casa. …Si azi ii asteptam sa se intoarca acasa la puiu lor cel mic si la toti cei dragi, dar nu va mai fi nimic asa cum a fost odata. Va voi purta mereu in sufletul meu, dragi mei verisori !!”

„Odihniti-va in pace, suflete tinere si frumoase. Cosmin Zimbrea, Adyna Soreanu, Aurel Soreanu. Iar pe tine, draga mea prietena, te asteptam cu totii acasa sanatoasa. Multa sanatate, Andreea Ruxandra mea”

Cinci romani au murit in accidentul produs luni pe pe drumul N270, la est de orasul Helmond din Olanda. Alti trei romani au ajuns raniti la spital. Oamenii se intorceau spre casa, dupa serviciu.

Potrivit sursei citate, tinerii lucrau pentru compania Horizon Groep, care are mai multe filiale in Europa de Vest si este specializata in plasarea si supravegherea personalului de productie provenit din Orientul Mijlociu si tarile din Europa de Est, la producatori si in cadrul industriei alimentare.

sursa:libertatea.ro

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.