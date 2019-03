Pledoarie pentru TRADITII si FOLCLOR in Studioul BZI LIVE cu reprezentantii Ansamblului artistic profesionist "Constantin Arvinte" din Iasi - GALERIE FOTO, VIDEO

Petre Susu Dumitru Lucaci BZI LIVE 9 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Miercuri, 27 martie 2019, incepand cu ora 15.00, in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost programata o editie - dialog dedicata folclorului romanesc • Invitati speciali au fost managerul si coregraful Petre Susu, din partea Ansamblului artistic profesionist "Constantin Arvinte" Iasi, respectiv dirijorul Dumitru Lucaci • Alaturi de cei doi au fost abordate tematici ce tin de activitatea ansamblului, proiecte pe care vor sa le promoveze • Pe de alta parte, cei doi invitati au fost abordati din perspectiva modului in care si-au propus sa cultive in reprezentatiile artistice folclorul autentic din judetul Iasi • Despre cum a aparut ideea ...