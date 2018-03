Plesoianu il PUNE LA ZID pe Liviu Dragnea, in contextul luptei contra 'Statului Paralel': 'Un miting de amploare PSD-ALDE ar fi schimbat lucrurile...'

Deputatul Liviu Pleşoianu nu se dă bătut şi îl pune la zid chiar pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Politicianul susţine în continuare ideea unui miting de amploare împotriva Statului Paralel. În acest context, social-democratul remarcă, într-o amplă postare pe Facebook, că susţinătorii ar putea fi adunaţi cu uşurinţă, având în vedere participarea masivă la evenimente organizate de-a lungul timpului de PSD. Mai mult decât atât, lansează un atac şi la adresa liderului PSD, pe care îl acuză voalat că lupta acestuia cu Statul Paralel nu ar fi veridică. "Cu siguranță ar fi putut și ar putea oricând... Numai să vrea cu adevărat...", mai remarcă Pleşoianu.

"Statul Paralel și „imaginea personală”



Pe toată durata Congresului PSD, m-a urmărit o idee – dacă a fost atât de simplu să se adune la un loc 4.000 de oameni, oare cât de ușor i-ar fi fost partidului din care fac parte să organizeze un miting mare împotriva Statului Paralel? Dacă 70.000 de oameni au putut fi aduși pe stadion în 2014, pentru lansarea candidaturii lui Victor Ponta, partidul de peste 700.000 de membri ar fi putut, dacă s-ar fi vrut, să organizeze un miting la care să participe cel puțin 100.000 de oameni? Cu siguranță ar fi putut și ar putea oricând... Numai să vrea cu adevărat...



Știți la ce a dus lipsa de voință reală în acest sens, coroborată cu protestele organizate pentru a păstra la putere Statul Paralel despre care tot vorbim? A dus la impresia generală, în plan mediatic extern, că „românii” susțin DNA-ul condus de Kovesi, că susțin legile justiției create de Macovei, că sunt împotriva „penalilor” și a „inculpaților” din PSD, care „vor să distrugă Justiția independentă”. Apoi, pe acest fond de propagandă foarte eficientă, coaliția PSD-ALDE s-a văzut nevoită să piardă enorm de mult timp încercând să demonteze tot soiul de minciuni distribuite masiv, atât în România, cât mai ales în afara țării. Era nevoită coaliția PSD-ALDE să piardă acest timp prețios? Nu se putea și altfel? Ba da, se putea! Un singur miting de amploare organizat de PSD-ALDE ar fi schimbat imediat lucrurile. Televiziunile din afara țării pur și simplu nu ar fi putut ignora un astfel de protest. Bruxelles-ul nu l-ar fi putut ignora. Ambasadele nu l-ar fi putut ignora...



Ministrului Tudorel Toader nu i s-a permis să ia cuvântul, în Parlamentul European, deși dezbaterea era despre legile justiției din România! Vă întreb: dacă cel puțin 100.000 de oameni ar fi protestat în România împotriva abuzurilor Noii Securități, ministrului Justiției din România i s-ar fi permis totuși să vorbească? Sunt convins că DA! Pentru că pe oficiali, pe politicieni îi poți ignora dacă așa îți cere agenda. Dar dacă aceștia sunt sprijiniți masiv, în stradă, de oameni, nu prea îți mai dă mâna să-i ignori, oricât ai fi tu de mare și de tare pe la Bruxelles sau pe la ambasade...



De asemenea, lipsa voinței reale de a organiza un astfel de protest a condus și la o frustrare imensă în rândul milioanelor de români care nu mai vor ca România să fie condusă din sufrageriile unora. A crescut foarte mult frustrarea în rândul românilor cărora nu li s-a dat ocazia să se exprime. Inclusiv la Congresul PSD am fost abordat de mulți colegi din țară exact cu această întrebare: „De ce nu se dorește să ne exprimăm cu toții?”. Mulți primari din țară mi-au spus că oamenii din orașele și comunele lor pur și simplu nu pricep de ce nu se vrea, la nivel central, organizarea unui miting mare!



Vedeți, e întotdeauna o diferență mare între ce vrei să faci și modul cum faci efectiv. Pentru mine, e cât se poate de clar că PSD, dacă ar vrea cu adevărat, ar închide imediat meciul cu Noua Securitate. Dacă adevărata majoritate din această țară s-ar exprima PUBLIC măcar o zi, vă dau scris că distinsa Kovesi ar pleca singură, iar Iohannis ar începe brusc să vorbească despre faptul că, „totuși, există abuzuri”...



Cât despre afirmația domnului Liviu Dragnea din timpul Congresului, într-un moment în care vorbea despre lupta cu Statul Paralel, nu pot să nu fac un scurt comentariu. Domnul Dragnea a spus așa: „Cer tuturor colegilor de partid, tuturor parlamentarilor noștri să înțeleagă dimensiunea acestor obiective majore. Să înțeleagă că atingerea acestor obiective e mai importantă decât orice mic proiect politic. Și nu mai vreau ca niciunul dintre ei să folosească aceste obiective într-un plan personal. Ele trebuie duse la capăt, nu folosite pentru a-și crește imaginea unul sau altul”.



...Nu știu la cine s-a referit domnul Liviu Dragnea. Ce știu însă foarte bine este că, în ce mă privește, lupta PE BUNE cu Noua Securitate ține de dorința mea de a contribui, atât cât pot, la însănătoșirea societății noastre. Activitatea mea din cadrul comisiilor de anchetă, protestele „pe persoană fizică” de la DNA și Cotroceni, confruntarea cu KOVESI la Bruxelles, demascarea Monicăi Macovei la Strasbourg, proiectul legislativ privind ONG-urile, precum și toate celelalte luări de poziție față de ambasadori sau față de diverși funcționari de la Bruxelles sunt tot atâtea lucruri pe care eu însumi, ca simplu cetățean, am dorit să le văd în toți anii în care nu am fost în politică dar mi-a păsat de ce se întâmplă cu țara mea! Tocmai de aceea, aș dori ca domnul Liviu Dragnea, președintele PSD, să facă niște precizări, să detalieze puțin. Nu de alta, dar ar putea ajunge mulți la concluzia că la mine s-a referit. Aș putea ajunge chiar eu la această concluzie.



În rest, nu mai adaug decât că hotărârea mea de a candida în 2019 nu ține de „mici proiecte politice” (iarăși, trebuie precizat la ce s-a referit, concret), ci ține de faptul că am deplină încredere în... mine când vine vorba despre INDEPENDENȚĂ! Nu știu alții cum sunt, dar eu sunt COMPLET în afara oricărei sfere de influență, din țară sau din afara țării. Și încă ceva - pe mine mă interesează AFLAREA ADEVĂRULUI. De-aia fac parte din diverse comisii de anchetă, în care nu m-am cerut niciodată, așa cum, în general, nu m-am cerut în nicio funcție, nici cu ocazia acestui Congres, nici cu altă ocazie!", scrie Liviu Pleşoianu pe Facebook.