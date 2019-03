Pliskova, primele declarații dupa victoria in miez de noapte in fata Simonei Halep: 'Am luptat mai mult, am jucat mai agresiv si a dat roade'

Karolina Pliskova a vorbit cumpătat după victoria în miez de noapte în faţa Simonei Halep, pe un Hard Rock Stadium aproape pustiu, din cauza problemelor cauzate de ploaie.

"Nu a fost simplu, pentru că am avut atât de mult de aşteptat. Dar, aşa este la Miami, condiţiile se pot schimba foarte uşor şi cred că amândouă eram pregătite şi pentru o astfel de situaţie. A fost greu de dimineaţă, dar am stat jumătate de zi la hotel - ceea ce a fost bine. După prima întrerupere am început să mă descurc mai bine. Am luptat mai mult, am jucat mai agresiv şi a dat roade", a spus Pliskova la finalul partidei, conform Mediafax.

Reprezentanta Cehiei se pregăteşte pentru finala cu Ashleigh Barty, care va fi totodată primul său meci disputat în sesiunea de zi la această ediţie a turneului de la Miami. Până acum, Pliskova evoluase doar în nocturnă. Reprezentanta Cehiei a avut însă cuvinte frumoase la adresa prietenei şi rivalei sale, Simona Halep.

"Îmi îmbunătăţesc recordul direct împotriva Simonei, care încă nu este prea bun. Este o jucătoare foarte bună şi toate meciurile cu ea sunt grele", a punctat jucătoarea în vârstă de 27 de ani.