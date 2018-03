Ploi, burnita si vizibilitate scazuta in Moldova. Cum se circula pe drumurile nationale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La acest moment, cerul este acoperit in majoritatea judetelor regiunii, inregistrandu-se ploi usoare si burnita. Carosabilul este umed, iar circulatia se desfasoara fara probleme deosebite. Ploua in judetele Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati si Bacau, cu vizibilitate scazutam sub 200 m, in zonele Husi (Vaslui), Roman (Neamt), Tecuci (Galati), dar si pe unele sectoare din judetele Botosani, Suceava, Iasi si Bacau. Temperatura aerului este cuprinsa intre 0 grade la Suceava si 3 grade la Focsani (Vrancea). La nivelul DRDP Iasi, pe timpul noptii s-a actionat cu 59 de autoutilaje si s-au raspandit 88 tone de material antiderapant. CITESTE SI: Veste tare pentru soferi! O noua strada va aparea in Iasi. Mii de oameni vor ajunge mai devrem ...