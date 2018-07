Ploi torentiale si vijelii in 24 de judete. Avertismentul meteorologilor

vijelie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jumatate din tara se afla sub avertizare Cod galben de ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice pana joi, la ora 23:00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, 24 de judete sunt vizate de aceasta avertizare, din care 15 total (Suceava, Botosani, Neamt, Iasi, Bacau, Vaslui, Covasna, Vrancea, Galati, Buzau, Braila, Tulcea, Ilfov, Calarasi si Constanta) si 9 partial (Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Brasov, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea si Sibiu). Cod portocaliu de vreme severa in judetul Iasi! In intervalul mentionat, indeosebi in regiunile estice si sud-estice, in zona Carpatilor Orientali si Meridionali, mai ales in cursul dupa-amiezilor si la inceputul ...