PLUS o contrazice pe Oana Bogdan - Proprietatea privata este de neatins

Formațiunea condusă de fostul premier Dacian Cioloș ”consideră că proprietatea privată este de neatins”, după ce unul din liderii formațiunii, Oana Bogdan, a făcut declarații în spațiul public despre renunțarea benevolă la proprietate, potrivit mediafax.

”Partidul PLUS consideră că proprietatea privată este de neatins. Partidul PLUS crede fără rezerve că dreptul la proprietate este un drept fundamental, care asigură premisele libertății. În același timp, dreptul la proprietate privată este o condiție pentru exercitarea inițiativei private și pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, stimulează creativitatea și inovarea și creează astfel premisele pentru prosperitate în societate. Așadar, credem că statul are rolul fundamental de a proteja proprietatea privată, care asigură libertatea și democrația, iar pe de altă parte acela de a găsi, împreună cu societatea, cele mai bune forme de protejare a bunurilor publice care depășesc sfera proprietății private”, se arată într-un comunicat de presă al PLUS.

Fostul ministru al Justiţiei Raluca Prună a precizat, marţi, că se desparte ”categoric” de PLUS, afirmând că nu poate fi de acord cu ideile promovate în numele partidului de Oana Bogdan privitor la renunţarea la proprietate şi că e păcat că PLUS se lasă târât într-un asemenea subiect.

Reacţia fostului ministru a venit după ce în presă a apărut o declaraţie a Oanei Bogdan, membru în conducerea PLUS, referitoare la renunţarea benevolă la proprietate. Oana Bogdan este membru al Biroului Național PLUS.