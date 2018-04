PMP a demarat un important proiect legislativ. Deputatul Petru Movila explica in ce costa acesta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incepand cu ora 11, deputatul PMP Petru Movila va sustine o declaratie de presa. Deputatul iesean sustine aceasta declaratie de presa in contextul demararii unui important proiect legislativ. „Trebuie sa revenim la alegerea primarului in doua tururi pentru a avea o administratie locala eficienta. PMP incepe saptamana viitoare campania nationala «Alege primarul in doua tururi». Vom iesi in strada peste 20.000 de membri ai partidului si vom strange, timp de 45 de zile, un milion de semnaturi pentru aceasta initiativa. Nu este normal ca, la ora actuala, un singur partid sa aiba prima sansa folosindu-se de acest intrument privind alegerea printr-un singur tur. Dupa ce strangem semnaturile, vom merge si le v ...