PMP face anunțul care provoaca BUCURIE fara margini in PSD: Nu va fi nicio moțiune de cenzura

Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat că nu va fi depusă nicio moțiune de cenzură împotriva Guvernului în actuala sesiune parlamentară, pentru că nimeni din opoziție nu a semnat până acum textul moțiunii de cenzură anunțat de partidul său în urmă cu 10 zile, scrie Mediafax.

„În urmă cu 10 zile anunțam în plenul Parlamentului că PMP a pregătit un text pentru o moțiune de cenzură care cuprinde două teme, pesta porcină (..) și mineriada din 10 august. (...). Am avut discuții și cu colegii din USR și cu colegii din PMP. Românii din diaspora trebuie să știe o realitate, că în afară de partidul nostru, nimeni nu vrea să dea jos actualul Guvern. Toată lumea a spus că este bine să închegăm acest dialog pe tema moțiunii de cenzură dar nimeni nu a semnat până la această oră. Am vorbit cu liderul PNL, Ludovic Orban, cu liderul USR, Dan Barna, nu știu de ce au această reținere, dar am obligația față de români să le spun că nu se va depune nicio moțiune de cenzură în această sesiune”, a declarat președintele PMP, Eugen Tomac, în Parlament.

Acesta a susținut că nu este un atac la adresa opoziției, ci doar o constatare dezamăgitoare, acum fiind momentul oportun pentru a depune moțiunea de cenzură împotriva Guvernului.

„Nu este un atac, este o constatare dezamăgitoare la adresa colegilor din opoziție, care cred că glonțul moțiunii de cenzură trebuie tras mai târziu. Nimic mai fals. pentru că nu poți schimba un Guvern cu o lună sau câteva săptămâni înainte de începerea președinției Consiliului UE. Eu ca partid de opoziție care și-a asumat acest demers am obligația să vin să transmit celor 100.000 de romîni care au ieșit pe 10 august și au fost gazați, că din păcate nu s-a împlinit acest demers în sânul opoziției și îl lăsăm pe Dragnea în continuare să își facă de cap. Aveam cele mai mari șanse acum, mai târziu va fi foarte greu. Avem cel mai incompetent Guvern din 1989 până în prezent. Ne vom face de râs cu acest Guvern la preluarea președinției Consiliului UE”, a adăugat Tomac.

Preşedintele PMP, Eugen Tomac anunțase pe 3 septembrie că formaţiunea pe care o conduce a pregătit o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă, principalele motive fiind violenţele din 10 august, dar şi răspândirea pestei porcine. Liderul PMP susținea că va solicita tuturor parlamentarilor sprijinul în acest demers și că este convins că va strânge semnăturile necesare.

„Vom strânge, sunt convins, semnăturile necesare pentru a depune această moţiune de cenzură şi de mâine, personal, voi discuta cu toate partidele şi cu parlamentarii neafiliaţi pentru a le solicita sprijinul în acest demers. În mod sigur dacă pică Guvernul Dăncilă şi vom crea o majoritate vom avea şi cel mai bun premier”,a declarat pe trei septembrie, Eugen Tomac.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sâmbăta trecută, că a discutat încă de săptămâna trecută cu preşedintele PMP, Eugen Tomac, şi că împreună vor face o analiză serioasă referitoare la demiterea Guvernului printr-o moţiune de cenzură pe parcursul actualei sesiuni parlamentare.

„PNL şi-a stabilit ca principal obiectiv pentru actuala sesiune parlamentară demiterea Guvernului prin moţiune de cenzură, pentru a pune punct dominaţiei lui Dragnea şi a clanului din jurul lui. Am luat legătura, săptămâna trecută, cu colegii din Opoziţie, inclusiv cu preşedintele PMP, domnul Tomac, vom avea discuţii mai aprofundate începând de săptămâna viitoare, vom face o analiză foarte serioasă, pentru că ştiţi foarte bine că pe parcursul unei sesiuni parlamentare Opoziţia nu poate să depună decât o singură moţiune de cenzură”, a afirmat liderul PNL, Ludovic Orban, la Saturn, unde se desfăşoară Şcoala de Vară a TNL, întrebat cum îi răspunde preşedintelui de onoare al PMP, Traian Băsescu, care a spus că se impune o moţiune de cenzură, dar că PNL nu-şi face timp ca să discute cu PMP.