PMP Iasi a propuns municipalitatii ca sportivii sa beneficieze de gratuitate la transportul public

Violeta Gaburici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul sedintei CL de astazi, 28 septembrie 2018, consilierul local PMP Violeta Gaburici a propus ca toti sportivii si antrenorii legitimati la cluburile sportive din municipiul Iasi sa beneficieze de gratuitate pe toate mijloacele de transport in comun. ”Partidul Miscarea Populara sustine si incurajeaza sportul iesean, astfel incat am propus in plenul Consiliului Local ca sportivii legitimati la cluburile din municipiul Iasi sa beneficieze de gratuitate pe mijloacele de transport in comun. Sper ca propunerea mea sa fie analizata pana la urmatoarea sedinta de plen, sa stabilim criteriile de acordare a acestei facilitati si sa o implementam in cel mai scurt timp posibil”, a declarat ...