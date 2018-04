PMP sustine la Cluj unirea cu Republica Moldova si alegerea primarilor in doua tururi

Conferinta PMP la Cluj

Conducerea Partidului Miscarea Populara a organizat o conferinta de presa, in cursul zilei de sambata, la Cluj, prin intermediu careia si-a exprimat punctul de vedere cu privire la unele modificari care se impun in procesul de alegere a edililor in functiile de conducere ale unitatilor administrativ teritoriale din Romania. In concret, PMP Cluj a anuntat public ca sustine alegerea primarilor in doua tururi si ca va face, prin intermediul alesilor sai in Parlament, tot ce este posibil pentru ca acest proces sa devina o realitate.

Liderii PMP Cluj au mai solicitat administratiilor de la Cluj sa adopte declaratii de unire cu Republica Moldova, depunand in acest sens la Primaria Cluj-Napoca si la Consiliul Judetean Cluj cereri prin care solicita institutiilor sa adopte asemenea declaratii politice.

Eugen Tomac, presedintele executiv al PMP la nivel national, precum si Vasile Cristian Lungu, presedintele PMP Cluj, au aratat ca astfel de declaratii de unire au fost semnate si in alte judete din tara, printre care Timis, Maramures, Neamt, Constanta, Alba.

“Suntem singura natiune din Europa care n-a avut un lider capabil sa negocieze anularea efectelor pactului Ribbentrop-Molotov. Aceasta initiativa a plecat din Republica Moldova, acolo unde primari si consilieri din aproape 200 de localitati au adoptat declaratii politice de unire cu Romania. Noi ne-am incurajat alesii locali inclusiv parlamentarii sa faca demersuri peste tot in tara pe langa autoritatile lucale sa se adopte asemenea declaratii.

Solicitam ca si Consiliul Local al municipiului Cluj- Napoca si Consiliul Judetean sa adopte un asemenea document politic prin care se incurajeaza acest obiectiv de unire a Republicii Moldova cu Romania", a declarat liderul PMP, Eugen Tomac.

