PMP va merge la consultarile de la Cotroceni pe tema legislatiei in domeniul Justitie

Fotbalul italian are un nou presedinte Federatia de Fotbal din Italia are, in sfarsit, un nou presedinte dupa aproape un an de criza.

Viorica Dancila infiinteaza un nou comitet Premierul Viorica Dăncilă a decis înfiinţarea Comitetului Naţional pentru Deşeuri, organism interministerial care va fi prezidat de ministrul Mediului. Citește mai departe...

Meteo: Zile mohorate, nopti tot mai friguroase Aerul polar care a intrat in Romania va crea probleme si in urmatoarele zile, pana joi fiind destul de frig, mai ales in timpul noptilor, cand se vor inregistra chiar si temperaturi negative de -1 grad in Transilvania.

Colegiul Medicilor a demarat o investigatie in cazul copilului mort la Spitalul Sanador Colegiul Medicilor din Bucureşti s-a autosesizat şi a demarat o investigaţie în cazul copilului mort la Spitalul Sanador după ce a suferit o operaţie de hernie inghinală. Citește mai departe...

Adrian Țuțuianu, anunt de ultima ora despre o eventuala inghetare a salariilor bugetarilor Adrian Țuțuianu a declarat, luni, că PSD trebuie să pună în aplicare programul de guvernare pe zona de salarii şi pensii. Citește mai departe...

Doi frați din Arad sunt cautați de polițiști! Copiii au disparut de acasa in urma cu doua zile Doi frați, un băiat de 13 ani și o fată de 15 ani, sunt căutați de polițiști după ce au plecat de acasă, în urmă cu două zile, și nu s-au mai întors. Cei doi minori locuiau doar cu bunica, în localitatea Șiria, din județul Arad, care a și alertat autoritățile. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean […] The post Doi frați din Arad sunt căutați de polițiști! Copiii au dispărut de acasă în urmă cu două zile appeared first on Cancan.ro.

Romani acuzați de frauda cu ajutoare sociale in Franța. Prejudiciul este de 1,7 milioane de euro Membrii unei reţele specializate în escrocherii cu alocaţiile sociale au fost arestaţi de poliţia franceză săptămâna trecută, ei comiţând o fraudă de 1,7 milioane de euro, bani care au fost deturnaţi spre România, transmite luni Citește mai departe...

Carmen Dan vrea avansarea lui Catalin Paraschiv: „a dat dovada de un inalt profesionalism” Carmen Dan cere avansarea în grad de general șefului Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române, Cătălin Paraschiv cunoscut ...