PNL Dambovita a ramas fara sef: Marius Caravețeanu și-a dat demisia / VIDEO

Astazi la ora 18:00 la sediul PNL Dâmbovița a avut loc o conferință de presă susținută de președintele Marius Caravețeanu. Acesta și-a anunțat public renunțarea la funcția de conducere din cadrul partidului pe motive de ”scurcircuite în comunicare” cu colegii de partid, atât de la nivel național, dar și local, menționând că nu vrea să ofere motivele exacte care au stat la baza acestei decizii pentru a nu crea o imagine nefavorabilă partidului, conform oficialmedia.com.

”Astăzi mi-am înaintat demisia din funcția de președinte al PNL Dâmbovița, către Biroul Executiv Național, către președintele Ludovic Orban și către Biroul Politic Județean. Le multumesc membrilor PNL care m-au suținut în această perioadă. Demisia va intra în vigoare cu data de 3 mai. Multumesc și echipei Biroului Politic Județean, dar nu tuturor, doar acelora care au vibrat alături de mine în această perioadă, și alături de care am încercat și am reușit să ieșim dintr-un ”imobilism”. Am încercat acest lucru, dar nu suntem acolo unde mi-aș fi dorit eu, mai este foarte mult de muncă. În condițiile în care există un scurtcircuit de comunicare între conducerea națională și PNL Dâmbovița, din cauza unor colegi, am decis să fac acest lucru asumându-mi gestul demisiei.

Nu există un singur motiv, sau o singură persoană, acum doar s-a umplut paharul. În aceste condiții statutul spune că prim vicepreședinții (n.r. Aurelian Popa și Gabriel Grozavu) vor prelua conducerea după intrarea în vigoare a demisiei. Nu vreau să intru în problemele interne de partid și voi cenzura motivele pentru a proteja imaginea partidului. Aș putea să-l nominalizez pe colegul Gabriel Grozavu care în opinia mea este cel mai mare rău care se poate întâmpla politicii liberale dâmbovițene, chiar dacă am fost atenționat în urmă cu un an de zile când am închegat acea echipă, dar în timp s-a dovedit că cei care m-au atenționat au avut dreptate. Este persoana care a scurtcircuitat acest dialog. Însă revin și spun că a fost un cumul de factori care m-au determinat să iau această decizie. ”, a spus Marius Caravețeanu.