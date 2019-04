PNL Iași: 'Primaria nu poate sa puna toata povara pe ieseni, in timp ce institutia condusa de PSD si ALDE sa nu faca absolut nimic pentru combaterea poluarii'

Liberalii ieşeni susţin că proiectul Primăriei de a interzice utilizarea în oraş, începând cu 2023, a maşinilor înregistrate până la categoria Euro5 este “un gest laş şi absurd“, acuzând primăria că vrea să paseze către locuitori vina pentru polarea “galopantă“ din oraş, potrivit news.ro.

Liderul filialei municipale a PNL Iaşi, Marius Bodea, îi cere primarului Mihai Chirica să nu pună în practică ideea de a interzice utilizarea în Iaşi a maşinilor vechi şi să caute alte soluţii, fără a-i afecta pe posesorii de autovehicule.

“Pasarea vinei pentru poluarea galopantă din Iaşi dinspre Primărie spre locuitori este un gest laş şi absurd, care denotă lipsa crasă de capacitate administrativă a celor care conduc primăria. Primăria nu poate să pună toată povara pe ieşeni, în timp ce instituţia condusă de PSD şi ALDE să nu facă absolut nimic pentru combaterea poluării. Ideea ca până şi maşinile Euro 5 să fie interzise în câţiva ani la Iaşi este absurdă şi pentru asemenea discuţii trebuie să punem la aceeaşi masă specialişti care să ne ofere puncte de vedere credibile“, afirmă, într-un comunicat de presă, deputatul PNL Marius Bodea.

El consideră că municipalitatea ar trebui să pună în aplicare alte măsuri pentru combarea poluării în oraş, respectiv organizarea unui transport public modern şi predictibil, achiziţionarea urgentă de autobuze electrice şi de tramvaie noi, realizarea unor piste corespunzătoare pentru biciclete, construirea de pasarele pietonale, eliminarea traficului greu din oraş şi amenajarea de noi spaţii verzi.

“Nu găsim o vorbă în proiectul primarului despre traficul greu din Iaşi, nicio vorbă despre mormanele de moloz lăsate de samsarii imobiliari prieteni pe spaţiul public, nicio vorbă despre sistemul de management al traficului care ne-a costat 20 milioane de euro şi care mai mult încurcă traficul decât îl ajută, nimic despre cele 12 milioane euro puse la dispoziţie de UE pentru achiziţia de mijloace de transport nepoluante şi pierdute de Primărie din cauza incompetenţei crase, nimic despre străzile de pământ din Iaşi, despre pârloagele înnămolite, surse de mâl şi praf. Nu găsim nicio vorbă despre faptul că acţiunea directă a Primăriei a condus la realitatea de azi. Iaşiul a ajuns cel mai poluat oraş al României deoarece actuala administraţie nu s-a ocupat de problemele edilitare, ci de propagandă şi doar de cosmetizarea zonei centrale“, adaugă deputatul Marius Bodea.

Primăria Iaşi a anunţat vineri că vrea să interzică treptat utilizarea maşinilor poluante pe raza municipiului, până la 1 ianuarie 2023, când nu va mai circula pe străzile din oraş niciun autovehicul înregistrat sub categoria Euro 5 inclusiv.

Potrivit unui comunicat al primăriei ieşene, municipalitatea pregăteşte măsuri ample pentru reducerea nivelului de poluare în oraş, urmând ca într-o şedinţă viitoare a consiliului local să fie discutată varianta interzicerii utilizării maşinilor cu grad ridicat de poluare.

“Cea mai importantă măsură prevăzută este cea de interzicere, din momentul când va fi adoptată hotărârea, a utilizării autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 3 inclusiv şi non-Euro. De asemenea, începând cu data de 1 ianuarie 2021 va fi interzisă utilizarea autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 4 inclusiv, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 utilizarea autovehiculelor înregistrate sub categoria Euro 5 inclusiv. În toate cele trei cazuri decizia se aplică pe raza administrativ-teritorială a municipiului Iaşi şi numai în intervalul orar 06.00 - 22.00“, se arată în comunicatul primăriei Iaşi.

Reprezentanţii municipalităţii ieşene consideră că acest proiect va contribui la înlocuirea unui număr de autovehicule cu normă de poluare ridicată, cu autovehicule noi, cu norma de poluare Euro 6, hibrid sau electrice.

Vor fi exceptate autovehiculele îndreptăţite să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase, autovehiculele care efectuează transport public local, ambulanţele, autovehiculele care transportă alimente, respectiv autovehiculele de depanare sau de transport, vehicule care au girofaruri galbene, autovehiculele militare, autovehiculele care transportă persoane cu handicap locomotor şi autospecialele televiziunilor acreditate.

Totodată, reprezentanţii Primăriei ieşene susţin că intenţionează să acorde vouchere în valoare de câte 500 de euro unui număr de 25.000 de posesori de autovehicule vechi şi poluante din municipiul Iaşi, cu scopul de a-i încuraja să renunţe la acestea.

Proiectul va fi trimis Comisariatului European pentru Mediu şi, în cazul unui răspuns favorabil, va fi depus la Comisia Europeană în vederea accesării unei finanţări nerambursabile.