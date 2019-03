PNL lanseaza teoria conspiratiei: 'Dovada ca guvernul PSD-ALDE lucreaza pentru rusi'

Senatorul PNL Florin Cîţu susţine că are "dovada că guvernul PSD-ALDE lucrează pentru ruşi". Liberalul lansează o teorie care vizează Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii şi Banca Internaţională de Investiţii. Astfel, potrivit lui Cîţu, Liviu Dragnea ar avea o înţelegere secretă cu Vladimir Putin şi Viktor Orban. Senatorul susţine că ruşii sunt pe cale să preia controlul televiziunii Digi 24.

CITEȘTE ȘI: Primul lucru făcut dimineaţa: Ce obiceiuri matinale au oamenii de succes

"De cateva luni de zile va spun ca multe din deciziile guvernului au legatura directa cu Moscova.

Ma tot intrebam de ce nu fac FSDI mai repede. Ne spuneau ca este esential pentru programul de guvernare al PSD + ALDE.

Daca va mai aduceti aminte anul trecut Ungaria castiga dreptul de a exporta gazele romanesti exploatate off - shore.

Dar, Putin, Dragnea si V. Orban aveau nevoie de un vehicul financiar prin care sa finanteze achizitionare de active, resurse in tari cu importanta strtegica din UE. Un vehicul prin care sa intre bani rusesti si sa iasa bani “curati”.

Dupa cum stiti Rusia este supusa unor sanctiuni economice din partea partenerilor nostri strategici. Romania este obligata sa respecte aceste sanctiuni.

In 2017 guvernul a initiat un proiect de lege prin care Romania isi majora participatia la o banca cu sediul la ..atentie, Moscova.

Ce este cu aceasta banca?

Banca se numeste Banca Internationala de Investitii. Este o banca infiintata pe vremea comunistilor pentru zona economica controlata de URSS. Dupa 1990 Polonia si Ungaria s-au retras. Romania nu. Iar banca, evident ramasese fara activitate.

Vladimir Putin a resuscitat aceasta banca in 2012. Relatiile sale personale cu Victor Orban au facut ca Ungaria sa revina ca actionar al acestei banci in 2015. Mai mult, Ungaria a devenit cel mai mare actionar al acestei banci. Alti actionari, Cuba (va aduceti aminte de escala lui Teodorovici la Moscova in drum spre Cuba), Republica Socialista Vietnam, Mongolia, etc..

Intrebarea pentru noi, este clara. De ce baga Romania mai multi bani intr-un vehicul financiar care nu are legatura cau partenerii nostri strategici? Un vehicul care evident reprezinta interesele Rusiei in UE. Simplu. Pentru ca asa vrea Dragnea.

Majorarea de capital pe care a facut-o Romania, a fost precedata de vizitele dese ale ministrului de externe ungar la Bucuresti.

In acealsi timp va aduceti aminte de scandalul legii off-shore. Dragnea a schimabt legea pana a iesit asa cum au vrut rusii.

Sau oug 114/2018. Asa cum v-am aratat de mai multe ori, primii si singurii care au beneficiat au fost rusii. Mai mult, aceasta ordonanta are rolul de a scadea pretul activelor unor banci si al altor companii private din sectoare diferite ale economiei, pentru a putea fi preluate de “salvatori” prin acest vehicul. Astfel, Rusia devine proprietar in zone strategice din economia Romaniei.

BII este una dintre cele mai active pe piata de capital si de obligatiuni din RO. Bineinteles ca achizitioneaza si obligatiuni de stat.

Aceasi banca, controlata direct de Putin, se pare ca este in procedura de achizitionare a unui pachet important de actiuni in grupul Digi 24. Interesant, nu?

Este evident, pentru mine, ca Putin, V. Orban si Dragnea au creat un vehicul prin care sa intre bani din afara UE in interiorul UE dar mai ales care sa functioneze in interiorul UE fara sa fie sanctionat. Asta inseamna sa fii mafiot!

Urmeaza partea cea mai periculoasa pentru UE.

BII prin decizia rusilor isi muta sediul in inima UE. Unde credeti? Da, La Budapesta.

Si mai important. ATENTIE!

Toti angajatii bancii vor avea statut de diplomat. Asta inseamna ca nu pot fi arestati sau retinuti. Punct. Orice ar face. De ce ar avea angajatii unei banci nevoie de acest statut?

Uite asa trei dictatori, fac un vehicul financiar, cu sediul in UE controlat de rusi, si care nu poate fi supus sanctiunilor europene.

Este BII calul Troian al lui Putin in inima UE? Da, in opinia mea.

Acum intelegeti de ce zicea Teodorovici ca nu are nevoie de bani de la banci?

Este clar acum ce este cu escala la Moscova?

Eugen Teodorovici este implicat direct. El este reprezentatul Romaniei in boardul guvernatorilor acestei banci. Mai mult Romania are si un vicepresedinte executiv in conducerea bancii. Venit din MFP si care sta la Moscova.

La final, cateva intrebari legitime?

- ce parare au partenerii nostri americani in legatura cu aceasta situatie, ei pun sanctiun Rusiei iar guvernul de la Bucuresti lucreaza cu ei?

- ce parare are CE de aceste golanii ale guvernului Dragnea?

- serviciile de informatii romane stiau de aceste lucruri? Daca stiau l-au informat pe Presedintele Romaniei?

Eu, senatorul Florin Citu, cred ca toate cele prezentate astazi, alaturi de pozitia guvernului Romaniei fata de paradisurile fiscale, au un singur scop.

Cineva doreste sa creeze un alt parteneriat economic si politic din care sa faca parte si Romania. Un parteneriat economic si politic care sa nu se supuna rigorilor UE si SUA, dar care sa actioneze in interiorul acestor zone", scrie Florin Cîţu pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Ai o memorie slabă şi te concentrezi greu? Renunţă la aceste obiceiuri zilnice! .