PNL nu o slabește pe Carmen Dan: Ii cere URGENT raportul despre protestele din 10 august

Vicepreședintele Comisiei de Apărare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, îi cere lui Carmen Dan să se prezinte la următoarea ședință a comisiei de marți, 28 august, împreună cu Speranța Clișeru, prefectul Capitalei, pentru a lămuri unele inadvertențe din declarațiile lor în legătură cu protestul de pe 10 august. De asemenea, Raețchi solicită primirea urgentă a raportului MAI despre intervenția de la protestele din 10 august, precum și anunțarea publică a audierilor și desfășurarea lor transparentă:

“Marti, doamna Carmen Dan a venit in fata Comisiei de Aparare a Camerei Deputatilor, conform propriilor declaratii, "desi nu a primit nicio invitatie". In ciuda acestui fapt, in urma cu o saptamana, Biroul Comisiei stabilise invitarea doamnei Carmen Dan la audieri in baza unei solicitari scrise a PNL, solicitare in care se regaseau pe lista celor care trebuie audiati si prefectul Capitalei sau seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei.

Citește și: De la câteva mii de euro la 15 euro! Ce nu știai despre Delia

Cu alte cuvinte, desi a insotit-o pe doamna Carmen Dan la Comisie si a protejat-o pe tot parcursul discutiilor, domnul deputat PSD Dorel Caprar, presedintele Comisiei pentru Aparare, a refuzat sa-i inmaneze si invitatia oficiala. Mai mult decat atat, domnul Caprar nu a supus la vot solicitarea PNL privind audierile, desi aceasta a fost depusa inca din data de 13 august.

Cum putem explica acest splendid paradox pesedist - ca desi e invitata la Comisie, doamna Dan vine neinvitata?

In doua moduri.

Citește și: Tranzacție autorizată! Ce s-a întâmplat cu Gazeta Sporturilor

In primul rand, venirea doamnei Carmen Dan la Comisie a fost secretizata pentru Opozitie si pentru presa. Nimeni nu fusese informat - fie el vicepresedinte sau secretar al Comisiei. Nu aparea nimic pe ordinea de zi. Miza era, in mod evident, ca Opozitia sa fie prinsa nepregatita, absenta, iar presa sa nu aiba jurnalisti si camere de filmat in Parlament. Nu le-a iesit, drept pentru care au apelat la varianta de criza: discutam pe baza unui raport secret, motiv pentru care presa trebuie evacuata.

In al doilea rand, si mult mai important, doamna Dan a venit "neinvitata", desi fusese invitata, pentru ca interesul PSD era sa ocoleasca procedura oficiala. Daca era respectata aceasta procedura, doamna Dan trebuia sa stea la masa alaturi de prefectul Capitalei, doamna Cliseru, si sa raspunda in paralel la intrebari. Venind insa "neinvitata", doamna Dan a avut grija sa o tina departe de Comisie pe doamna Cliseru. Mai mult, daca procedura era respectata, doamna Dan era obligata sa raspunda public tuturor intrebarilor in cadrul unor audieri oficiale - in timp ce strategia echipei sale a fost sa sustina ca a venit neoficial, in vizita, pentru ca era in zona, ca sa ne lase un raport secret - pe care noi nu il cerusem - si despre care nu poate sa discute - desi noi solicitam raspunsuri la intrebari care nu implicau niciun raport si niciun secret.

Citește și: Li s-a tăiat dreptul la pensie- ce vor primi în schimb

Din fericire, nici aici cei de la PSD nu s-au dovedit niste strategi straluciti. Si asta pentru ca, incercand sa ocoleasca procedura, ei nu au facut, in fapt, decat sa o amane cu o saptamana. Cu alte cuvinte, solicitarea PNL se afla in continuare in circuit institutional, invitatia oficiala trebuie in continuare trimisa doamnei Dan, iar ea trebuie sa se prezinte in fata Comisiei la audieri, nu pentru o vizita generoasa si secretizata.

Solicitarile noastre pentru sedinta Comisiei de Aparare de marti, 28 august, sunt, in concluzie, urmatoarele:

Citește și: Va fi implementat transportul cu autobuze electrice! Unde se va întâmpla asta

1. Prezenta la Comisie, conform solicitarii depuse inca din 13 august si conform procedurii de audiere, cu trimiterea invitatiilor oficiale, a doamnelor Carmen Dan si Speranta Cliseru, pentru a lamuri unele inadvertente din declaratiile lor.

2. Primirea urgenta a Raportului despre interventia din 10 august de catre membrii Comisiei de Aparare. Acest raport a fost oferit Comisiei numai pentru camere de filmat, neintrand in posesia noastra nici pana acum.

3. Anuntarea publica a audierilor si desfasurarea lor transparenta. Controlul parlamentar nu este nici favor ministerial, nici vizita de curtoazie, ci un principiu al statului de drept”, a scris Raețchi pe contul său de Facebook.

Citește și: Importăm ce e bun, mâncăm ce e prost! Care este produsul românesc care nu ajunge în magazinele noastre .